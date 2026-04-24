বিকাশের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, নেই বয়সসীমা

বিকাশের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, নেই বয়সসীমা

বিকাশ লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘ম্যানেজার/ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগের জন্য এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ২৩ এপ্রিল থেকে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২ মে ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজার/ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

বিভাগ: বিজনেস সেলস

পদসংখ্যা: ১ জন

চাকরির ধরন: ফুল টাইম

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (স্নাতক) অথবা সমমান

অভিজ্ঞতা: ৬-৮ বছরের সেলস বা বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অভিজ্ঞতা এবং এর মধ্যে অন্তত ৩ বছর লিডারশীপে ভূমিকা।

বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: আলোচনা সাপেক্ষে

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২ মে ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত।

সূত্র: বিডি জবস

ভারত থেকে চিরতরে ইসরায়েল চলে গেলেন বিশেষ গোত্রের ২৫০ জন

ময়নাতদন্ত শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন চিকিৎসক রাজিবের

পিআরআইয়ের সেমিনার: মার্চেই ২০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়েছে সরকার

রাজশাহী-ঢাকা রুটে এসি বাসের ভাড়া বাড়ল ২০০ টাকা

ইটভাটা থেকে বিসিএস চিকিৎসকের লাশ উদ্ধার, পাশে পাওয়া গেছে চিরকুট

বিকাশের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, নেই বয়সসীমা

বিকাশের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, নেই বয়সসীমা

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-প্রধান নিয়োগ: লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৪৯৪২

১৮তম বিজেএস পরীক্ষা: শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কৌশল

সীমান্ত ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৪০ বছরেও আবেদন