Ajker Patrika
বেসরকারি

চাকরির সুযোগ দেবে হোন্ডা, পাবেন প্রভিডেন্ট ফান্ড

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ফিল্ড সেলস (এরিয়া ইনচার্জ) বিভাগে এক্সিকিউটিভ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ১২ এপ্রিল থেকেই আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।

বিভাগ: ফিল্ড সেলস (এরিয়া ইনচার্জ)।

পদসংখ্যা: ছয়টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা এমবিএ।

অন্যান্য যোগ্যতা: সেলস ও মার্কেটিং, ডিলার ডেভেলপমেন্ট এবং ডিলার ম্যানেজমেন্টে দক্ষতা। এ ছাড়া প্রার্থীদের এমএস অফিসে (এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট) পারদর্শী এবং প্রাথমিক ডেটা বিশ্লেষণের সক্ষমতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৫ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৩২ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাস, জীবন বিমা, চিকিৎসা বিমা (ওপিডি ও আইপিডি) এবং মাতৃত্বকালীন বিমা, ছুটি নগদায়ন।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ এপ্রিল, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসা ও বাণিজ্যিক ভিসা চালু করছে ভারত: হুমায়ুন কবির

ছেলেসহ তিনজনকে কুপিয়ে ছাদ থেকে লাফ, সাবেক পুলিশ সদস্য নিহত

যুক্তরাষ্ট্রে আস্থা নেই, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনতে দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে আরবরা

এবার 'রহস্যময়' গাণিতিক সমীকরণ পোস্ট করে হুমকি দিল ইরান, ব্যাখ্যা কী

দুই সচিবের দপ্তর বদল

সম্পর্কিত

সিনিয়র এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে আকিজ বশির গ্রুপ

সিনিয়র এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে আকিজ বশির গ্রুপ

চাকরির সুযোগ দেবে হোন্ডা, পাবেন প্রভিডেন্ট ফান্ড

চাকরির সুযোগ দেবে হোন্ডা, পাবেন প্রভিডেন্ট ফান্ড

আবুল খায়ের গ্রুপে অভিজ্ঞতা ছাড়াই চাকরি

আবুল খায়ের গ্রুপে অভিজ্ঞতা ছাড়াই চাকরি

ভাইভা ভালো হলেও চাকরি না পাওয়ার ১২ কারণ

ভাইভা ভালো হলেও চাকরি না পাওয়ার ১২ কারণ