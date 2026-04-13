Ajker Patrika
সরকারি

মৎস্য জরিপ কর্মকর্তার লিখিত পরীক্ষা ১০ মে

চাকরি ডেস্ক 
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের দশম গ্রেডভুক্ত ‘মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা’ পদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে প্রার্থীদের চার ঘণ্টাব্যাপী ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা আগামী ১০ মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা শুরু হবে বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে এবং শেষ হবে বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে।

পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞান এবং প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল (গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান) বিষয় থেকে প্রশ্ন থাকবে। এগুলোর মধ্যে বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞানে প্রতিটি বিষয়ে ৪০ নম্বর এবং টেকনিক্যাল অংশে ৮০ নম্বর নির্ধারিত রয়েছে।

লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে আগারগাঁওয়ের শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ভবনের মাল্টিপারপাস হলে। এ পরীক্ষায় মোট ৩২৯ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।

প্রার্থীদের অবশ্যই নিজ নিজ প্রবেশপত্র সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। প্রবেশপত্র হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে কমিশনের ওয়েবসাইট (www.bpsc.gov.bd) অথবা টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের নির্ধারিত ওয়েবসাইট থেকে তা পুনরায় ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে। প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশ নিতে দেওয়া হবে না।

