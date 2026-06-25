Ajker Patrika
বেসরকারি

কর্মী নেবে বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস, নেই বয়সসীমা
প্রতীকী ছবি

শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক কোম্পানি বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি সম্প্রতি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে ‘জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১ জুলাই পর্যন্ত।

বিভাগ: কোয়ালিটি কন্ট্রোল।

পদের নাম: জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: রসায়ন/ফলিত রসায়ন/জৈব রসায়নে বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: ৪-৫ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ময়মনসিংহ (ভালুকা)।

বেতন: আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত