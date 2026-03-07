Ajker Patrika
সরকারি

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 
সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি
ছবি: সংগৃহীত

দ্য সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ‘মুয়াজ্জিন’ পদে নিয়োগের উদ্দেশে অনুষ্ঠেয় লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি, কেন্দ্র এবং প্রবেশপত্র সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

সূচি অনুযায়ী, আগামী ৪ এপ্রিল এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ২১১ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। ১ মার্চ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (এইচআরডি-১) মো. শহীদ রেজা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে, ২০২৩ সালের ৮ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটির এই পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। পরে ২০২৫ সালে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এই নিয়োগে আবেদনকারী প্রার্থীদের থেকে প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪ এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয়ের কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীরা ৮ মার্চ থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা আগপর্যন্ত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশপত্র ব্যতীত যেকোনো কাগজ, বই, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, স্মার্টওয়াচ, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক/ক্রেডিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না, উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।

প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থীকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইরান যুদ্ধে পালানটিরের ‘মেভেন’ যেন ১২ ঘণ্টায় ৯০০ আজরাইল

বিশ্ব অর্থনীতিতে অশনিসংকেত: দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ জ্বালানি তেলের দাম

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

ইরানকে গোপনে মার্কিন সামরিক গতিবিধির তথ্য দিচ্ছে রাশিয়া

অতিথির রণতরি ডুবল মার্কিন হামলায়, প্রশ্নের মুখে ‘মহাসাগরের রক্ষক’ মোদি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

ইরান যুদ্ধে হুতিদের নীরবতা কি তুমুল ঝড়ের পূর্বাভাস

ইরান যুদ্ধে হুতিদের নীরবতা কি তুমুল ঝড়ের পূর্বাভাস

অন্তর্বর্তী সরকার কোনো চুক্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি: জামায়াত আমির

অন্তর্বর্তী সরকার কোনো চুক্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি: জামায়াত আমির

নেপালের নির্বাচন: এগিয়ে বালেন শাহর দল, পাত্তা পাচ্ছেন না ওলি

নেপালের নির্বাচন: এগিয়ে বালেন শাহর দল, পাত্তা পাচ্ছেন না ওলি

জর্ডানে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন রাডার ধ্বংস করেছে ইরান: সিএনএনের অনুসন্ধান

জর্ডানে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন রাডার ধ্বংস করেছে ইরান: সিএনএনের অনুসন্ধান

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

কর্মী নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

কনস্টেবল নিয়োগের আবেদন শুরু ৮ মার্চ

কনস্টেবল নিয়োগের আবেদন শুরু ৮ মার্চ

ট্রেড মার্কস অধিদপ্তরে ৯ পদের আবেদন শেষ ২৫ মার্চ

ট্রেড মার্কস অধিদপ্তরে ৯ পদের আবেদন শেষ ২৫ মার্চ