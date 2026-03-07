কনস্টেবল নিয়োগের আবেদন শুরু ৮ মার্চ

Ajker Patrika
কনস্টেবল নিয়োগের আবেদন শুরু ৮ মার্চ


বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বাহিনীটিতে বাংলাদেশ পুলিশ কনস্টেবল (টিআরসি) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এবারে ৮ হাজার পুরুষ ও ২ হাজার নারী কনস্টেবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এসএসসি অথবা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা এতে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ থাকতে হবে ২.৫।

প্রার্থীদের বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে। একই সঙ্গে প্রার্থীদের অবিবাহিত হতে হবে (তালাকপ্রাপ্ত বা তালাকপ্রাপ্তা নয়)। প্রার্থীদের বয়সসীমা হতে হবে ১৮-২০ বছরের মধ্যে।

যেসব প্রার্থীর বয়স ৩১ মার্চে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে থাকবে, তাঁরা আবেদনের যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন। এ ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য কোটার জন্য বিদ্যমান কোটাপদ্ধতি অনুসৃত হবে। আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫ টাকা (অফেরতযোগ্য)।

সাধারণ ও অন্যান্য কোটার ক্ষেত্রে পুরুষ প্রার্থীদের ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও মুক্তিযোদ্ধা (মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের সন্তান ছাড়া) কোটার ক্ষেত্রে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি হতে হবে। আর সাধারণ ও অন্যান্য কোটার নারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও মুক্তিযোদ্ধা (মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের সন্তান ছাড়া) কোটার ক্ষেত্রে ৫ ফুট ২ ইঞ্চি হতে হবে।

প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আগামী ৩১ মার্চ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

