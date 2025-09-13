ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে স্কয়ার গ্রুপ, বেতন ২৫ হাজার টাকা

Ajker Patrika
ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে স্কয়ার গ্রুপ, বেতন ২৫ হাজার টাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার টেক্সটাইলস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির টেকনিক্যাল ম্যানেজারের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: টেকনিক্যাল ম্যানেজার (কাপড় গবেষণা ও উন্নয়ন)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কাপড় গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: হবিগঞ্জ (শায়েস্তাগঞ্জ)।

বেতন: ২৫,০০০–৩০, ০০০ টাকা (মাসিক)। বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

