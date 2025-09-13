ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে স্কয়ার গ্রুপ, বেতন ২৫ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার টেক্সটাইলস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির টেকনিক্যাল ম্যানেজারের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: টেকনিক্যাল ম্যানেজার (কাপড় গবেষণা ও উন্নয়ন)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কাপড় গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
কর্মস্থল: হবিগঞ্জ (শায়েস্তাগঞ্জ)।
বেতন: ২৫,০০০–৩০, ০০০ টাকা (মাসিক)। বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার টেক্সটাইলস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির টেকনিক্যাল ম্যানেজারের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: টেকনিক্যাল ম্যানেজার (কাপড় গবেষণা ও উন্নয়ন)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কাপড় গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
কর্মস্থল: হবিগঞ্জ (শায়েস্তাগঞ্জ)।
বেতন: ২৫,০০০–৩০, ০০০ টাকা (মাসিক)। বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ‘সহকারী ব্যবস্থাপক’ (জেনারেল) পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে প্রার্থীরা প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারছেন।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের ৯ম থেকে ১১ গ্রেডের ৭ ক্যাটাগরির ১৭টি শূন্য পদের এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২০ সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির উপপরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ) মো. মুশফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহারিক জ্ঞানের ঘাটতির কারণে অনেক তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়েও বাস্তব দক্ষতার অভাবে চাকরির বাজারে পিছিয়ে পড়েন। সাম্প্রতিক সময়ে যুব বেকারত্বের হার উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। এ অবস্থায় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ও শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলো ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে তরুণদের জন্য...৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এনজিও সংস্থা বুরো বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মসূচি সংগঠক পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১৯ ঘণ্টা আগে