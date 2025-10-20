Ajker Patrika
> চাকরি
> বেসরকারি

এসএমসিতে ২৫ জনের চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ২৩
এসএমসিতে ২৫ জনের চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটির ফার্মাসিউটিক্যাল বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মেডিকেল ইনফরমেশন অফিসার, (ফার্মাসিউটিক্যাল)।

পদ সংখ্যা: ২৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: বাজার সর্ম্পকে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, পারফরম্যান্স বোনাস, লাভের শেয়ার, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, গ্র্যাচুইটি, বছরে ৩টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

‎জবি ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার ঘটনায় তাঁর ছাত্রী সপরিবারে পুলিশ হেফাজতে

‎জবি ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার ঘটনায় তাঁর ছাত্রী সপরিবারে পুলিশ হেফাজতে

সিলেটে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক

সিলেটে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক

বিরল খনিজ ও তোষামোদের কূটনীতি: পাকিস্তান দেখাল কীভাবে ট্রাম্পের সঙ্গে ‘ডিল’ করতে হয়

ট্রাম্পকে ‘ম্যানেজ’ করতে তোষামোদের কূটনীতির অনন্য নজির দেখাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

এসএমসিতে ২৫ জনের চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

এসএমসিতে ২৫ জনের চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে ৯ জনের চাকরি

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে ৯ জনের চাকরি

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষে চাকরি

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষে চাকরি

৪৯তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১২১৯

৪৯তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১২১৯