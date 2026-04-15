১৫০ পদে কর্মী নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, থাকছে বাড়তি সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৫ এপ্রিল ২০২৬, ১৪: ৫২
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি প্রাইম অফিসার (পিও) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: পিও (প্রাইম অফিসার)

লোকবল নিয়োগ: ১৫০ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: পাইকারি আউটলেট থেকে অ্যাপের মাধ্যমে পণ্যের অর্ডার সংগ্রহ। বিক্রেতা ও পরিবেশকের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে দক্ষতা থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: প্রয়োজন নেই

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়

বেতন: ১৫ থেকে ২২ হাজার টাকা (মাসিক)

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে এবং বিস্তারিত জানতে বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ এপ্রিল ২০২৬

সূত্র: বিডিজবস

