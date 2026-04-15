১৫০ পদে কর্মী নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, থাকছে বাড়তি সুবিধা

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি প্রাইম অফিসার (পিও) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: পিও (প্রাইম অফিসার)
লোকবল নিয়োগ: ১৫০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: পাইকারি আউটলেট থেকে অ্যাপের মাধ্যমে পণ্যের অর্ডার সংগ্রহ। বিক্রেতা ও পরিবেশকের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে দক্ষতা থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: প্রয়োজন নেই
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়
বেতন: ১৫ থেকে ২২ হাজার টাকা (মাসিক)
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে এবং বিস্তারিত জানতে বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ এপ্রিল ২০২৬
সূত্র: বিডিজবস
