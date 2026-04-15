গাজীপুর সিটি করপোরেশনে ৪৪ জনের নিয়োগ

সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে গাজীপুর সিটি করপোরেশন। প্রতিষ্ঠানটির তাদের ১৫ ক্যাটাগরির পদে মোট ৪৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (গাইনি অ্যান্ড অবস)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রিসহ গাইনি ও অবসটেট্রিকস বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা এমএস বা এফসিপিএস বা এমসিপিএস বা ডিজিও ডিগ্রি এবং বিএমডিসি থেকে লাইসেন্সধারী হতে হবে।
বেতন: ৪৫,২২০ টাকা।
পদের নাম: ক্লিনিক ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি। বেসরকারি হাসপাতাল বা এনজিও ক্লিনিকে ক্লিনিক ম্যানেজার হিসেবে পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৪০,০০০ টাকা।
পদের নাম: ফিজিশিয়ান বা মেডিকেল অফিসার।
পদসংখ্যা: ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি ও বিএমডিসি লাইসেন্সধারী হতে হবে। এ ছাড়া চিকিৎসক হিসেবে তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৩৫,০০০ টাকা।
পদের নাম: ম্যানেজার (অ্যাডমিন অ্যান্ড ফিন্যান্স)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ বা এমকম ডিগ্রি। স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৩৭,১৬০ টাকা।
পদের নাম: প্যারামেডিকস।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সরকার স্বীকৃত মেডিকেল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কমপক্ষে ১৮ মাসের প্যারামেডিক কোর্স সম্পন্ন হতে হবে।
বেতন: ২১,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: কাউন্সেলর।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে ব্যাচেলর (বিএ বা বিএসসি বা বিকম) ডিগ্রি। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ২১,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: ল্যাব টেকনিশিয়ান।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সরকার স্বীকৃত মেডিকেল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে ল্যাব টেকনোলজি বিষয়ে ডিপ্লোমা থাকতে হবে।
বেতন: ২১,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: ফিল্ড সুপারভাইজার।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে ব্যাচেলর (বিএ বা বিএসসি বা বিকম) ডিগ্রি।
বেতন: ২১,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ।
বেতন: ১৭,৮২৪ টাকা।
পদের নাম: এফডব্লিউভি।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগসহ ১৮ মাসের FWV বা সমমান কোর্স সম্পন্ন হতে হবে।
বেতন: ১৭,৩৬০ টাকা।
পদের নাম: সার্ভিস প্রোমোটর।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ।
বেতন: ১৫,৪৮০ টাকা।
পদের নাম: অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ১৬,৩৩৬ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ১২,৪৪০ টাকা।
পদের নাম: আয়া কাম ক্লিনার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ১২,৪৪০ টাকা।
পদের নাম: গার্ড।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ১২,৪৪০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ডাকযোগে বা সরাসরি ‘প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি করপোরেশন, গাজীপুর’ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি প্রাইম অফিসার (পিও) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২ মিনিট আগে
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের দশম গ্রেডভুক্ত ‘মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা’ পদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।২ দিন আগে
প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (৯ম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি, আসনবিন্যাস এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়েছে।২ দিন আগে
আকিজ বশির গ্রুপ সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (এইচআরবিপি) পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ১২ এপ্রিল থেকেই আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ-সুবিধা২ দিন আগে