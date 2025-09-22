Ajker Patrika
> চাকরি
> বেসরকারি

ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালে চাকরি, নিয়োগ মুন্সিগঞ্জে

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (এপিআই প্ল্যান্ট) বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: অফিসার, (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এপিআই প্ল্যান্ট)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যালে ডিপ্লোমা।

অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে (এপিআই বা ফার্মাসিউটিক্যাল) দক্ষতা থাকা আবশ্যক।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩–৬ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।

বয়সসীমা: ২৫–৩২ বছর।

কর্মস্থল: মুন্সিগঞ্জ (গজারিয়া)।

বেতন: আকর্ষণীয় বেতন–ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী চিকিৎসা ভাতা, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, মোবাইল বিল, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, দুপুরের খাবার সুবিধা, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

যে কারণে বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন তৌকীর-বিপাশা

যে কারণে বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন তৌকীর-বিপাশা

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

সাংবাদিকদের ‘সন্ত্রাসী’ বললেন ম্যাজিস্ট্রেট

সাংবাদিকদের ‘সন্ত্রাসী’ বললেন ম্যাজিস্ট্রেট

সম্পর্কিত

ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালে চাকরি, নিয়োগ মুন্সিগঞ্জে

ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালে চাকরি, নিয়োগ মুন্সিগঞ্জে

সেলস বিভাগে কর্মী নেবে আরএফএল গ্রুপ, নেই বয়সসীমা

সেলস বিভাগে কর্মী নেবে আরএফএল গ্রুপ, নেই বয়সসীমা

১২ কর্মী নেবে মেঘনা ব্যাংক, নিয়োগ ৮ জেলায়

১২ কর্মী নেবে মেঘনা ব্যাংক, নিয়োগ ৮ জেলায়

ড্রাইভার নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস, কর্মস্থল ঢাকা

ড্রাইভার নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস, কর্মস্থল ঢাকা