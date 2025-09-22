ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালে চাকরি, নিয়োগ মুন্সিগঞ্জে

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (এপিআই প্ল্যান্ট) বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: অফিসার, (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এপিআই প্ল্যান্ট)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যালে ডিপ্লোমা।
অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে (এপিআই বা ফার্মাসিউটিক্যাল) দক্ষতা থাকা আবশ্যক।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩–৬ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: ২৫–৩২ বছর।
কর্মস্থল: মুন্সিগঞ্জ (গজারিয়া)।
বেতন: আকর্ষণীয় বেতন–ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী চিকিৎসা ভাতা, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, মোবাইল বিল, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, দুপুরের খাবার সুবিধা, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (এপিআই প্ল্যান্ট) বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: অফিসার, (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এপিআই প্ল্যান্ট)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যালে ডিপ্লোমা।
অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে (এপিআই বা ফার্মাসিউটিক্যাল) দক্ষতা থাকা আবশ্যক।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩–৬ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: ২৫–৩২ বছর।
কর্মস্থল: মুন্সিগঞ্জ (গজারিয়া)।
বেতন: আকর্ষণীয় বেতন–ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী চিকিৎসা ভাতা, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, মোবাইল বিল, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, দুপুরের খাবার সুবিধা, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির কর্পোরেট সেলস (রেইনবো পেইন্টস) বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।২১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমানপ্রতিষ্ঠান ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। প্রতিষ্ঠানটিতে ড্রাইভার পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ৯ ধরনের শূন্য পদে মোট ৫১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৫ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে