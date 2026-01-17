Ajker Patrika
সরকারি

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৯ ও ২০ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) প্রতিষ্ঠানটির শূন্য পদ পূরণ-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সদস্যসচিব ও করপোরেশনের সচিব স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো সহকারী এস্টেট অফিসার, ক্রোকী অফিসার (ওয়ারেন্ট অফিসার), স্বাস্থ্য সহকারী ও বাজার পরিদর্শক। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এসব পদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ১৯ ও ২০ জানুয়ারি চট্টগ্রামের টাইগারপাসে অবস্থিত সিটি করপোরেশন প্রধান কার্যালয়ে মেয়র অফিসকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষাগুলো প্রতিদিন বেলা ১১টা, ২টা ও ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে, ২০২৫ সালের ৭ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর গত ৬ ও ৭ নভেম্বর এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। পরীক্ষার কেন্দ্র, তারিখ ও সময়সূচি-সম্পর্কিত এসএমএস লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মোবাইলে পাঠানো হবে।

এ ছাড়াও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের জবপোর্টাল ও ওয়েবসাইটে এ-সংক্রান্ত নোটিশ প্রকাশ করা হবে। প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষার সময় অবশ্যই মূল প্রবেশপত্রসহ সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ প্রদর্শন করবেন। প্রার্থীদের অবশ্যই সব মূল সনদপত্র ও ১ সেট সত্যায়িত ফটোকপিসহ আধা ঘণ্টা আগে রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঋণের জামিনদার হওয়াই কাল, মা-মেয়েকে হত্যার পর লাশের সঙ্গেই ঘুমাতেন দুই বোন

ভোলায় তরুণকে আটকে রেখে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

বাসে ডাকাতি, ধর্ষণ: ঢাকা-টাঙ্গাইল যেন আতঙ্কের মহাসড়ক

ইসলামী আন্দোলন জোট ছাড়বে, প্রত্যাশা করিনি: আসিফ মাহমুদ

চট্টগ্রাম রেলওয়ে: ল্যান্ডক্রুজারে অফিসে যান দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মচারী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাসে ডাকাতি, ধর্ষণ: ঢাকা-টাঙ্গাইল যেন আতঙ্কের মহাসড়ক

বাসে ডাকাতি, ধর্ষণ: ঢাকা-টাঙ্গাইল যেন আতঙ্কের মহাসড়ক

ঋণের জামিনদার হওয়াই কাল, মা-মেয়েকে হত্যার পর লাশের সঙ্গেই ঘুমাতেন দুই বোন

ঋণের জামিনদার হওয়াই কাল, মা-মেয়েকে হত্যার পর লাশের সঙ্গেই ঘুমাতেন দুই বোন

গ্রিনল্যান্ড দখলের বিরোধিতা করলে শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

গ্রিনল্যান্ড দখলের বিরোধিতা করলে শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

ইসলামী আন্দোলন জোট ছাড়বে, প্রত্যাশা করিনি: আসিফ মাহমুদ

ইসলামী আন্দোলন জোট ছাড়বে, প্রত্যাশা করিনি: আসিফ মাহমুদ

ভোলায় তরুণকে আটকে রেখে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

ভোলায় তরুণকে আটকে রেখে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

সম্পর্কিত

গ্রামীণফোনে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২৮ জানুয়ারি

গ্রামীণফোনে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২৮ জানুয়ারি

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ২৪ জানুয়ারি

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ২৪ জানুয়ারি

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি