নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ২৪ জানুয়ারি

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৯ম গ্রেডের দুটি পদের প্রাথমিক বাছাইয়ের লক্ষ্যে এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৪ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
৮ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির সচিব শ্রাবস্তী রায় স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। দুটি পদ হলো নিরাপদ খাদ্য অফিসার ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২ ক্যাটাগরির পদে প্রাথমিক বাছাইয়ের লক্ষ্যে এমসিকিউ ধরনের পরীক্ষা আগামী ২৪ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্ণিত পদগুলোয় আবেদনকারীরা ১২ জানুয়ারি থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারছেন।
এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা পরবর্তী সময়ে একই প্রবেশপত্র দিয়ে লিখিত পরীক্ষা বা মৌখিক পরীক্ষায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এর আগে, ২০২৫ সালের ২৯ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৯ম গ্রেডের দুটি পদের প্রাথমিক বাছাইয়ের লক্ষ্যে এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৪ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
৮ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির সচিব শ্রাবস্তী রায় স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। দুটি পদ হলো নিরাপদ খাদ্য অফিসার ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২ ক্যাটাগরির পদে প্রাথমিক বাছাইয়ের লক্ষ্যে এমসিকিউ ধরনের পরীক্ষা আগামী ২৪ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্ণিত পদগুলোয় আবেদনকারীরা ১২ জানুয়ারি থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারছেন।
এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা পরবর্তী সময়ে একই প্রবেশপত্র দিয়ে লিখিত পরীক্ষা বা মৌখিক পরীক্ষায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এর আগে, ২০২৫ সালের ২৯ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন। প্রতিষ্ঠানটির একটি শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।১৭ মিনিট আগে
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি। স্বায়ত্তশাসিত বাণিজ্যিক ব্যাংকটি অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৯ ও ২০ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) প্রতিষ্ঠানটির শূন্য পদ পূরণ-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সদস্যসচিব ও করপোরেশনের সচিব স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ফরেন সার্ভিস একাডেমির ‘ব্যক্তিগত কর্মকর্তা’ (১০ম গ্রেড) পদের বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র, সময়সূচি, আসন ব্যবস্থা ও নির্দেশাবলি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ১০২ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।২ ঘণ্টা আগে