Ajker Patrika
ব্যাংক

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি। স্বায়ত্তশাসিত বাণিজ্যিক ব্যাংকটি অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। তবে কম্পিউটার বিজ্ঞান, কম্পিউটার প্রকৌশল, ইলেকট্রনিকস এবং যোগাযোগ প্রকৌশল বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংকিং সেক্টরে কাজের দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনের প্রক্রিয়া

বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ২০ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঋণের জামিনদার হওয়াই কাল, মা-মেয়েকে হত্যার পর লাশের সঙ্গেই ঘুমাতেন দুই বোন

ভোলায় তরুণকে আটকে রেখে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

বাসে ডাকাতি, ধর্ষণ: ঢাকা-টাঙ্গাইল যেন আতঙ্কের মহাসড়ক

ইসলামী আন্দোলন জোট ছাড়বে, প্রত্যাশা করিনি: আসিফ মাহমুদ

চট্টগ্রাম রেলওয়ে: ল্যান্ডক্রুজারে অফিসে যান দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মচারী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাসে ডাকাতি, ধর্ষণ: ঢাকা-টাঙ্গাইল যেন আতঙ্কের মহাসড়ক

বাসে ডাকাতি, ধর্ষণ: ঢাকা-টাঙ্গাইল যেন আতঙ্কের মহাসড়ক

ঋণের জামিনদার হওয়াই কাল, মা-মেয়েকে হত্যার পর লাশের সঙ্গেই ঘুমাতেন দুই বোন

ঋণের জামিনদার হওয়াই কাল, মা-মেয়েকে হত্যার পর লাশের সঙ্গেই ঘুমাতেন দুই বোন

গ্রিনল্যান্ড দখলের বিরোধিতা করলে শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

গ্রিনল্যান্ড দখলের বিরোধিতা করলে শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

ইসলামী আন্দোলন জোট ছাড়বে, প্রত্যাশা করিনি: আসিফ মাহমুদ

ইসলামী আন্দোলন জোট ছাড়বে, প্রত্যাশা করিনি: আসিফ মাহমুদ

ভোলায় তরুণকে আটকে রেখে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

ভোলায় তরুণকে আটকে রেখে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

সম্পর্কিত

গ্রামীণফোনে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২৮ জানুয়ারি

গ্রামীণফোনে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২৮ জানুয়ারি

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ২৪ জানুয়ারি

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ২৪ জানুয়ারি

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি