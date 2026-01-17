ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি। স্বায়ত্তশাসিত বাণিজ্যিক ব্যাংকটি অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। তবে কম্পিউটার বিজ্ঞান, কম্পিউটার প্রকৌশল, ইলেকট্রনিকস এবং যোগাযোগ প্রকৌশল বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংকিং সেক্টরে কাজের দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদনের প্রক্রিয়া
বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
