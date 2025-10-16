Ajker Patrika
ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে পপি এনজিও, বেতন সাড়ে ৬৪ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি) এনজিও। সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ের ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের জন্য প্রোগ্রাম ম্যানেজার–ক্ষুদ্রঋণ পদে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে/কুরিয়ার/সরাসরি/ই–মেইলের মাধ্যমে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: প্রোগ্রাম ম্যানেজার–ক্ষুদ্রঋণ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: শিক্ষানবিশকালে সর্বসাকুল্যে ৬৪,৫১২ টাকা এবং স্থায়ীকরণের পর ৬৯,৫২৮ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: ২টি উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, মোবাইল ভাতা, শহর ভাতা ও সংস্থার অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা। এছাড়াও মাঠ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে সংস্থার গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা পাবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৮ বছর।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের জাতীয় পরিচয়পত্রসহ যাবতীয় সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, ২ কপি রঙিন ছবি, দুইজন পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, পেশা, পদবি, মোবাইল নম্বর এবং আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত (মোবাইল নম্বরসহ) আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: ডাকযোগে/কুরিয়ার/সরাসরি আবেদনপত্র পাঠাতে হবে উপপরিচালক, মানবসম্পদ, পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি), ৫/১১–এ, ব্লক–ই, লালমাটিয়া, ঢাকা–১২০৭ এই ঠিকানায়। খামের উপরে পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। এ ছাড়া [email protected]

এই ই–মেইল ঠিকানায়ও আবেদনপত্র পাঠানো যাবে। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

