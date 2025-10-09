আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থায় নিয়োগ, কর্মস্থল বাগেরহাট

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটির ‘কমিউনিটি সুপারভাইজার’ পদে ৪ জন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: কমিউনিটি সুপারভাইজার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল/মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: বাগেরহাট।
বেতন: ২০,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৪ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটির ‘কমিউনিটি সুপারভাইজার’ পদে ৪ জন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: কমিউনিটি সুপারভাইজার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল/মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: বাগেরহাট।
বেতন: ২০,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৪ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
গাজী গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩৫ মিনিট আগে
ঢাকা ওয়াসার একাধিক পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থাটির প্রটোকল বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
সময় ব্যবস্থাপনা দক্ষতা সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একজন ম্যানেজারের মধ্যে যদি সময় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা না থাকে, তাহলে তিনি তাঁর কর্মীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারবেন না। একাধিক কাজের চাপের মধ্যে হিমশিম খেতে হতে পারে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে না এবং ধীরে ধীরে কর্মীরাও আপনার ওপর হতাশা...৩ ঘণ্টা আগে