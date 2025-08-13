Ajker Patrika
কাতার চ্যারিটিতে নিয়োগ, এনজিওতে কাজে আগ্রহীদের জন্য দারুণ সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কাতার চ্যারিটি। আন্তর্জাতিক দাতব্য এ সংস্থা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেক্রেটারি টু কান্ট্রি ডিরেক্টর) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: কাতার চ্যারিটি

পদের নাম: অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেক্রেটারি টু কান্ট্রি ডিরেক্টর)

পদসংখ্যা: ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/বিকম, ইংরেজি অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি

অন্যান্য যোগ্যতা: আন্তর্জাতিক এনজিও বা উন্নয়ন/মানবিক সংস্থায় কাজের দক্ষতা

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ আগস্ট ২০২৫

