কাতার চ্যারিটিতে নিয়োগ, এনজিওতে কাজে আগ্রহীদের জন্য দারুণ সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কাতার চ্যারিটি। আন্তর্জাতিক দাতব্য এ সংস্থা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেক্রেটারি টু কান্ট্রি ডিরেক্টর) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কাতার চ্যারিটি
পদের নাম: অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেক্রেটারি টু কান্ট্রি ডিরেক্টর)
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/বিকম, ইংরেজি অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি
অন্যান্য যোগ্যতা: আন্তর্জাতিক এনজিও বা উন্নয়ন/মানবিক সংস্থায় কাজের দক্ষতা
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ আগস্ট ২০২৫
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কাতার চ্যারিটি। আন্তর্জাতিক দাতব্য এ সংস্থা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেক্রেটারি টু কান্ট্রি ডিরেক্টর) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কাতার চ্যারিটি
পদের নাম: অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেক্রেটারি টু কান্ট্রি ডিরেক্টর)
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/বিকম, ইংরেজি অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি
অন্যান্য যোগ্যতা: আন্তর্জাতিক এনজিও বা উন্নয়ন/মানবিক সংস্থায় কাজের দক্ষতা
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ আগস্ট ২০২৫
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পদ্মা অয়েল পিএলসি। জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) এই অঙ্গপ্রতিষ্ঠানটির অ্যাভিয়েশন বিভাগে জনবল নেবে। ১৭ আগস্ট থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন২ ঘণ্টা আগে
দেশের অন্যতম চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ৮০০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ১৫ আগস্ট থেকে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন প্রক্রিয়া চলবে ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত।৮ ঘণ্টা আগে
ভারতের এক সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেট ও গুগলের সিইও পদে পৌঁছেছেন সুন্দর পিচাই। তাঁর পথচলা নেতৃত্ব ও উৎপাদনশীলতার এক অনন্য উদাহরণ। তাঁর সাফল্যের কৌশলগুলোতে রয়েছে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া, সারা জীবন শেখার মনোভাব এবং কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য বজায়১১ ঘণ্টা আগে
দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি ইনচার্জ’ পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে