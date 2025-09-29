Ajker Patrika
কেয়ার বাংলাদেশে চাকরির সুযোগ, বেতন ৫২ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: কক্সবাজার (উখিয়া)।

বেতন: ৫২,৯৩০ টাকা। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

