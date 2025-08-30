Ajker Patrika
কর্মী নেবে এনজিও সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন, বেতন ৮০ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১০: ০১
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। সংস্থাটিতে ‘জেন্ডার, ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ স্পেশালিস্ট’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ জুলাই এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: জেন্ডার, ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ স্পেশালিস্ট।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২৮ বছর।

কর্মস্থল: জামালপুর।

বেতন: ৮০,০০০–৯০,০০০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটি, গ্র্যাচুইটি, চিকিৎসা ভাতাসহ আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরিএনজিওনির্বাচিত চাকরি
