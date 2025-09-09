আশা এনজিওতে চাকরি, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

চাকরি ডেস্ক
অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট (আশা) এনজিওতে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। দেশের অন্যতম ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানটির একটি শূন্য পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ইনফরমেশন সিস্টেম অডিটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি/সিএসই) অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএসসি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, উৎসব ভাতা, নববর্ষ ভাতা, কল্যাণ তহবিল এবং কর্মচারী গোষ্ঠী সুবিধা তহবিল সংস্থার নীতিমালা অনুসারে প্রদান করা হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
