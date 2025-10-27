Ajker Patrika
কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, আবেদন শেষ ১ নভেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, আবেদন শেষ ১ নভেম্বর

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন। সংস্থাটিতে সিনিয়র পাইথন ডেভেলপার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র পাইথন ডেভেলপার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: এনজিও, উন্নয়ন সংস্থায় কাজের দক্ষতা। সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরিএনজিও
