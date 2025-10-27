কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, আবেদন শেষ ১ নভেম্বর

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন। সংস্থাটিতে সিনিয়র পাইথন ডেভেলপার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিনিয়র পাইথন ডেভেলপার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।
অন্যান্য যোগ্যতা: এনজিও, উন্নয়ন সংস্থায় কাজের দক্ষতা। সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমএসসি/এমএসএস/এমএ।
অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৪–৩০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব বোনাস, আকর্ষণীয় মাসিক বিক্রয় কমিশন, আকর্ষণীয় টিএ/ডিএ, ৬ মাস সফল প্রবেশনকাল শেষে পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের (পাবক) বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৮ অক্টোবর থেকে এই পরীক্ষা শুরু হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষের যুগ্ম সচিব মো. হারুন-অর-রশীদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে ২৪ অক্টোবর এসব পদে প্রতিষ্ঠানটির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অফিস সহায়ক ও লস্কর পদের পরীক্ষা ২৮ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে; পাইলট, সহকারী পরিচালক (এস্টেট) ও সহকারী পরিচালক (অর্থ) পদের পরীক্ষা ২৯ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে; ল্যান্ড সার্ভেয়ার পদের পরীক্ষা একই দিন বেলা ২টা থেকে এবং উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) পদের পরীক্ষা ৩০ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে। সব পদের পরীক্ষা কাকরাইলে অবস্থিত পাবকের ঢাকা অফিসে অনুষ্ঠিত হবে।
মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের প্রবেশপত্র সঙ্গে আনতে হবে। লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে। অনলাইনে আবেদনের প্রিন্ট/হার্ড কপি, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সব সনদের মূল কপি, স্থায়ী ঠিকানা সমর্থনে জাতীয়তা/নাগরিকত্ব সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/শারীরিক প্রতিবন্ধী/তৃতীয় লিঙ্গ সনদ, অভিজ্ঞতার সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সঙ্গে আনতে হবে।
মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে সব সনদের একটি সেট সত্যায়িত ফটোকপি পরীক্ষাকেন্দ্রে জমা দিতে হবে।
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের (পাবক) বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৮ অক্টোবর থেকে এই পরীক্ষা শুরু হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষের যুগ্ম সচিব মো. হারুন-অর-রশীদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে ২৪ অক্টোবর এসব পদে প্রতিষ্ঠানটির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অফিস সহায়ক ও লস্কর পদের পরীক্ষা ২৮ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে; পাইলট, সহকারী পরিচালক (এস্টেট) ও সহকারী পরিচালক (অর্থ) পদের পরীক্ষা ২৯ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে; ল্যান্ড সার্ভেয়ার পদের পরীক্ষা একই দিন বেলা ২টা থেকে এবং উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) পদের পরীক্ষা ৩০ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে। সব পদের পরীক্ষা কাকরাইলে অবস্থিত পাবকের ঢাকা অফিসে অনুষ্ঠিত হবে।
মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের প্রবেশপত্র সঙ্গে আনতে হবে। লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে। অনলাইনে আবেদনের প্রিন্ট/হার্ড কপি, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সব সনদের মূল কপি, স্থায়ী ঠিকানা সমর্থনে জাতীয়তা/নাগরিকত্ব সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/শারীরিক প্রতিবন্ধী/তৃতীয় লিঙ্গ সনদ, অভিজ্ঞতার সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সঙ্গে আনতে হবে।
মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে সব সনদের একটি সেট সত্যায়িত ফটোকপি পরীক্ষাকেন্দ্রে জমা দিতে হবে।
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর (বিএমডি) বিভিন্ন পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৬৪ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিএমডির পরিচালক (উপসচিব) মো. আহ্সান উদ্দিন মুরাদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো—উচ্চমান সহকারী, ড্রাফটসম্যান ও কম্পিউটার অপারেটর/পিএ। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে ২৫ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটির তিনটি পদে রাজধানীর উইল্স লিট্ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর (বিএমডি) ওয়েবসাইট ও মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর (বিএমডি) বিভিন্ন পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৬৪ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিএমডির পরিচালক (উপসচিব) মো. আহ্সান উদ্দিন মুরাদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো—উচ্চমান সহকারী, ড্রাফটসম্যান ও কম্পিউটার অপারেটর/পিএ। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে ২৫ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটির তিনটি পদে রাজধানীর উইল্স লিট্ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর (বিএমডি) ওয়েবসাইট ও মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
ক্যারিয়ার ডেস্ক
ক্যারিয়ার একটি অজানা যাত্রাপথের মতো। যেখানে প্রতিটি মোড়ে থাকে অনিশ্চয়তা আর চ্যালেঞ্জ। এই যাত্রায় অনেক সময়ই পেশাজীবী বা শিক্ষার্থী নিজেকে একাকী ও দিশেহারা মনে করেন। এই সময় প্রয়োজন হয় এমন একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের, যিনি আগে থেকে পুরো মানচিত্র দেখেছেন। সেই পথপ্রদর্শকই হলেন ‘মেন্টর’।
মেন্টরশিপ হলো একটি কৌশলগত বন্ধন, যা শুধু উপদেশ দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এমন একটি গঠনমূলক সম্পর্ক, যেখানে মেন্টর তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতা, নেটওয়ার্ক এবং অন্তর্দৃষ্টি শিষ্যকে দেন, যার ফলে শিষ্যের লক্ষ্য অর্জন হয় অনেক দ্রুত ও নিশ্চিত। চলুন জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে এই শক্তিশালী মেন্টর-মেন্টি সম্পর্ক একজন শিষ্যের ক্যারিয়ারে ইতিবাচক ঢেউ এনে দিতে পারে।
মেন্টরশিপ কী ও কেন জরুরি
মেন্টরশিপ বলতে এমন একটি নিয়মিত সম্পর্ককে বোঝায়, যেখানে একজন বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তি (মেন্টর) একজন কম অভিজ্ঞ বা শিক্ষানবিশকে (মেন্টি) গাইড করেন, পরামর্শ দেন, উৎসাহ দেন। এটি শুধু পরামর্শ দেওয়ার বিষয় নয়; বরং এটি একটি ধারাবাহিক ও বিশ্বাসভিত্তিক সম্পর্ক। যেখানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি (মেন্টর) তাঁর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও নেটওয়ার্ক অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞ বা শিক্ষানবিশের (মেন্টি) সঙ্গে ভাগ করে নেন। এ যাত্রায় দুই প্রজন্মের অভিজ্ঞতা মিলেমিশে তৈরি করে উন্নতির সেতুবন্ধ।
আত্মবিশ্বাস ও গন্তব্য নির্ধারণে ভূমিকা
ক্যারিয়ারের শুরুটা প্রায়ই অনিশ্চয়তায় ভরা থাকে। কোন পথে যাব, কোন দক্ষতা উন্নয়ন করব কিংবা নিজের সামর্থ্য কতটা—এসব প্রশ্নে অনেকেই দোটানায় পড়েন। ঠিক এখানেই একজন মেন্টরের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একজন দক্ষ মেন্টর তাঁর মেন্টির চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নিতে সাহায্য করেন। তিনি শুধু পরামর্শ দেন না, বরং প্রশ্ন করেন, ‘তোমার আসল আগ্রহ কোথায়?’, ‘তুমি কেমন জীবনযাপন চাও?’। এই প্রশ্নগুলোর মধ্য দিয়েই মেন্টি নিজের ভেতরের লক্ষ্য ও সামর্থ্য আবিষ্কার শুরু করে।
স্কিল উন্নয়ন ও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি
ক্যারিয়ারে অগ্রসর হতে শুধু ভালো কাজ করাই যথেষ্ট নয়। একই সঙ্গে দরকার হয় যোগাযোগের দক্ষতা, কাজের বাইরে-ভেতরে নেটওয়ার্ক ও সুযোগের সন্ধান। একজন মেন্টর এসব ক্ষেত্রেও মেন্টিকে সহায়তা করেন। মেন্টর তাঁর নিজের পরিচিত ব্যক্তিদের মেন্টির সঙ্গে পরিচয় করাতে পারেন। মেন্টিকে বিভিন্ন ফোরাম বা ইভেন্টে অংশ নিতে উৎসাহ দিতে পারেন।
সমস্যা সমাধানে সহায়তা
ক্যারিয়ারে কখনো না কখনো কঠিন সিদ্ধান্ত, ভুল সুযোগ কিংবা সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতে হয়। এমন পরিস্থিতিগুলোতে মেন্টরের অভিজ্ঞতা বড় সহায়ক হয়। একজন ভালো মেন্টর বুঝতে পারেন, মেন্টির দুর্বলতা কোথায়, কী কী ভুল হয়েছে এবং সেটা কীভাবে সংশোধন করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, একজন মেন্টর এমন দায়িত্ব দিয়ে থাকতে পারেন, যা মেন্টির জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং। পরে অবশ্য তা নিয়ে দুজনের আলোচনা হয়। এই ধরনের সুযোগ মেন্টিকে ‘হাতে হাতে শিখতে’ সহায়তা করে।
ক্যারিয়ারের বিকল্প সন্ধানে উৎসাহ
একজন মেন্টর শুধু নির্দিষ্ট পথে এগোতে বলেন না, বরং তিনি নতুন দিক চিনতে শেখান। অনেক সময় মেন্টির দক্ষতা বা আগ্রহ অন্য কোনো খাতে বেশি কার্যকর হতে পারে। মেন্টর সেই সম্ভাবনাগুলো দেখিয়ে দেন। নিজের অভিজ্ঞতা ও বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে তিনি বোঝান, ক্যারিয়ার মানে একটাই রাস্তা নয়, বরং অনেক সম্ভাবনার সংমিশ্রণ। ফলে মেন্টি সাহস পায় নতুন কিছু ভাবতে, ক্ষেত্র বদলাতে বা নিজস্ব উদ্যোগ নিতে।
মেন্টরশিপের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ
বাংলাদেশের শিক্ষাজীবন ও পেশাজীবনের শুরুতে মেন্টরশিপ এখনো তেমন সাধারণ নয়। তবে এটা দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। করপোরেট সেক্টর, স্টার্টআপ, বিশ্ববিদ্যালয়—সবখানেই মেন্টরশিপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হচ্ছে। একই সঙ্গে আছে চ্যালেঞ্জও। মেন্টর ও মেন্টির মধ্যে বিশ্বাসঘন যোগাযোগ তৈরি করা, উপযুক্ত মেন্টর খোঁজা ইত্যাদি। এ ছাড়া সংস্কৃতি, প্রেক্ষাপট ভেদে মেন্টরশিপকে স্থানীয়ভাবে মানিয়ে নেওয়া জরুরি।
সোর্স: মেন্টর লোপ ওয়েবসাইট ও ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন (যুক্তরাষ্ট্র)
