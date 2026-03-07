Ajker Patrika
১১ কর্মী নেবে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

চাকরি ডেস্ক 
১১ কর্মী নেবে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর। প্রতিষ্ঠানটির ৭ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২ মার্চ এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৫ মার্চ থেকে অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর, ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট

(লাইব্রেরি), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি অথবা তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি। কম্পিউটারে এমএস অফিসে কাজ করার

দক্ষতা থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: ল্যাবরেটরি সহকারী, ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটারে এমএস অফিসে কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের অন্যূন ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: লেমিনেশন মেশিন অপারেটর, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটারে এমএস অফিসে কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: পাঠকক্ষ সহকারী, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটারে এমএস অফিসে কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: স্ট্যাকরুম সহকারী, ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটারে এমএস অফিসে কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা:

অফিস সহায়ক, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।

আবেদন ফি: ১-৬ নম্বর ক্রমিকের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ এবং ৭ নম্বর ক্রমিকের জন্য ৫০ ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ

মোট ৫৬ টাকা ৭২ ঘণ্টার মধ্যে

জমা দিতে হবে।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়

২৫ মার্চ, ২০২৬; বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
