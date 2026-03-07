Ajker Patrika
নন-ক্যাডারে ৩-৬ গ্রেডে ৪৪ জনের চাকরি

নন-ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ গ্রেডে মোট ৪৪টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১২ মার্চ থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে।

পদের নাম ও সংখ্যা: অধ্যাপক (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং), ১টি।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ।

বেতন: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: ঊর্ধ্বতন নৌ-প্রশিক্ষক, ১টি।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম।

বেতন: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: সহযোগী অধ্যাপক (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং), ২টি।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ।

বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: সহযোগী অধ্যাপক (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং), ২টি।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ।

বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র কনসালট্যান্ট, ১২টি (মেডিসিন ১টি, ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন/ আইসিইউ এইচডিইউ ১টি, পেডিয়াট্রিকস ১টি, ইএনটি ১টি, কার্ডিওলজি অ্যান্ড সিসিইউ ১টি, চক্ষু ১টি, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ১টি, নিউরোলজি ১টি, নিওনাটোলজি অ্যান্ড এন, আইসিইউ ১টি, অনকোলজি ১টি, চর্ম ও যৌন ১টি এবং রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং ১টি।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল।

বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র কনসালট্যান্ট, ১৭টি (নেফ্রোলজি ও ডায়ালাইসিস ২টি, চক্ষু ২টি, ইউরোলজি ১টি, এন্ড্রোক্রাইনোলজি ১টি, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ১টি, নিউরোলজি ১টি, নিওনাটোলজি অ্যান্ড এনআইসিইউ ১টি, রেসপিরেটরি মেডিসিন ১টি, শিশু সার্জারি ১টি, ক্যাজুয়ালটি ইমার্জেন্সি ১টি, হেপাটোলজি ১টি, অনকোলজি ১টি, রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং ১টি, প্যালিয়েটিভ কেয়ার ১টি এবং পেডিয়াট্রিকস নিউরোলজি অ্যান্ড অটিজম ১টি।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন), ১টি।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী অধ্যাপক (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং), ২টি।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: চিফ ইনস্ট্রাক্টর, ২টি।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তর।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: তড়িৎ প্রশিক্ষক, ১টি।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (মেইনটেইন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার), ২টি।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অধীন হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং এর অধীন অফিসসূহ।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়

১৯ এপ্রিল ২০২৬, সন্ধ্যা ৬টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

