কারিগরি অধিদপ্তরের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ভোকেশনাল শাখা ও শাখাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজস্ব খাতভুক্ত ১৭ ক্যাটাগরির ৭২৯টি শূন্য পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) প্রকৌ. মো. জয়নাল আবদীন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষা ভিত্তিতে প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হয়েছে। বিদ্যমান সব বিধিবিধান অনুসরণ এবং আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা প্রার্থীদের অনুকূলে নিয়োগপত্র জারি করা হবে এবং তাঁদের স্থায়ী ঠিকানায় নিয়োগপত্র ডাকযোগে পাঠানো হবে।
নিয়োগপত্র জারি এবং যোগদান-সংক্রান্ত নোটিশ পরবর্তী সময়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং আবেদনকারী প্রদত্ত মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে। প্রকাশিত ফলাফলে উল্লেখযোগ্য কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৩ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন) মো. মামুনুর রহমান মণ্ডল স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।২ মিনিট আগে
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের (ডেসকো) ৬টি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। একই সঙ্গে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১১ আগস্ট থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে।১৭ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগের বড় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ‘এসআর এবং পিএসও’ পদে ৫০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে।২১ মিনিট আগে
সিভি তৈরির সময় সামান্য ভুলও আপনার স্বপ্নের চাকরির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে আপনার স্বপ্নের চাকরি। প্রতিযোগিতাপূর্ণ চাকরির বাজারে সফলতা পেতে হলে শুরুতেই প্রয়োজন একটি নিখুঁত, পরিপাটি ও প্রাসঙ্গিক সিভি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা অনেকেই সাধারণ কিছু ভুল করি, যা নিয়োগকর্তার২ ঘণ্টা আগে