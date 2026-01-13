জ্বালানি কর্তৃপক্ষের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক
টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (স্রেডা) সহকারী পরিচালক (উইন্ড অ্যান্ড আদার্স) পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৭ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
রোববার (১১ জানুয়ারি) টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়োগবিষয়ক বাছাই কমিটির সদস্যসচিব মোহাম্মদ আল-আমীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে, ২০২৫ সালের ৮ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এই নিয়োগে যেসব প্রার্থী আবেদন করেছেন, তাঁরা আগামী ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৭ জানুয়ারি বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে পদটির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীরা স্রেডার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। সোমবার (১২ জানুয়ারি) থেকে প্রার্থীরা প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারছেন। পরীক্ষা শুরুর আগপর্যন্ত প্রবেশপত্র সংগ্রহ করা যাবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, আবেদনকারীদের কাছে ডাকযোগে কোনো প্রবেশপত্র পাঠানো হবে না। প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে কোনো সমস্যা হলে টেলিটক নম্বর থেকে ১২১-এ অথবা যেকোনো অপারেটরের নম্বর থেকে ০১৫০০১২১১২১ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।
টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (স্রেডা) সহকারী পরিচালক (উইন্ড অ্যান্ড আদার্স) পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৭ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
রোববার (১১ জানুয়ারি) টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়োগবিষয়ক বাছাই কমিটির সদস্যসচিব মোহাম্মদ আল-আমীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে, ২০২৫ সালের ৮ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এই নিয়োগে যেসব প্রার্থী আবেদন করেছেন, তাঁরা আগামী ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৭ জানুয়ারি বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে পদটির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীরা স্রেডার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। সোমবার (১২ জানুয়ারি) থেকে প্রার্থীরা প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারছেন। পরীক্ষা শুরুর আগপর্যন্ত প্রবেশপত্র সংগ্রহ করা যাবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, আবেদনকারীদের কাছে ডাকযোগে কোনো প্রবেশপত্র পাঠানো হবে না। প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে কোনো সমস্যা হলে টেলিটক নম্বর থেকে ১২১-এ অথবা যেকোনো অপারেটরের নম্বর থেকে ০১৫০০১২১১২১ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ১৬ তম গ্রেডভুক্ত ‘টেকনিশিয়ান’ (গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণ) পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি, কেন্দ্র এবং প্রবেশপত্র ডাউনলোড কার্যক্রম শুরু হয়েছে।১৪ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসিআই মটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘প্রোডাক্ট ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১৯ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘টেকনিক্যাল এক্সপার্ট’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (১১ জানুয়ারি) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।২০ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রর্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে