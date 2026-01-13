Ajker Patrika
জ্বালানি কর্তৃপক্ষের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 
টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (স্রেডা) সহকারী পরিচালক (উইন্ড অ্যান্ড আদার্স) পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৭ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

রোববার (১১ জানুয়ারি) টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়োগবিষয়ক বাছাই কমিটির সদস্যসচিব মোহাম্মদ আল-আমীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে, ২০২৫ সালের ৮ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এই নিয়োগে যেসব প্রার্থী আবেদন করেছেন, তাঁরা আগামী ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৭ জানুয়ারি বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে পদটির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীরা স্রেডার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। সোমবার (১২ জানুয়ারি) থেকে প্রার্থীরা প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারছেন। পরীক্ষা শুরুর আগপর্যন্ত প্রবেশপত্র সংগ্রহ করা যাবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, আবেদনকারীদের কাছে ডাকযোগে কোনো প্রবেশপত্র পাঠানো হবে না। প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে কোনো সমস্যা হলে টেলিটক নম্বর থেকে ১২১-এ অথবা যেকোনো অপারেটরের নম্বর থেকে ০১৫০০১২১১২১ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।

