কর্মী নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৪ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন। আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে।
পদের নাম: সিনিয়র স্টাফ নার্স।
পদসংখ্যা: ৫০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি অথবা বিএসসি ইন-নার্সিং ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন সনদের ফটোকপি ও সিনিয়র স্টাফ নার্স হিসেবে ছয় মাসের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
শর্তাবলি: প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তবে সরকারঘোষিত (ক. মেধাভিত্তিক ৯৩% খ. মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য ৫% গ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ১%, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য ১%) কোটা অনুসরণ করা হবে। নিয়োগপ্রক্রিয়া চলাকালে বা নিয়োগপ্রাপ্তির পরেও যদি কোনো শর্তাদিতে অসংগতি বা ভুল তথ্য প্রমাণিত হয়, তবে নির্বাচন বা নিয়োগ বাতিল করার ক্ষমতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন। উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।
আবেদন ফরমের সঙ্গে যেসব সনদপত্রের (সত্যায়িত) ফটোকপি দাখিল করতে হবে, সেগুলো হলো সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত সনদপত্র/প্রশিক্ষণের সনদপত্র, সদ্য তোলা তিন কপি (ল্যাবপ্রিন্ট) পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্মনিবন্ধন সনদ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সিটি করপোরেশন/ পৌরসভার চেয়ারম্যান/ কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদপত্র, চাকরিরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন সনদপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে ৬ (ছয়) মাস চাকরির অভিজ্ঞতার সনদ সংযুক্ত করতে হবে। ওই সনদে প্রতিষ্ঠানপ্রধান কর্তৃক তারিখ-সংবলিত স্বাক্ষর ও সিলমোহর থাকতে হবে, মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তান, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সনদপত্র দাখিল করতে হবে।
আবেদন ফি: আগ্রহী প্রার্থীদের ফি বাবদ ‘পরিচালক’ বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের অনুকূলে ১ হাজার টাকা সমমূল্যের পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট বাংলাদেশের যেকোনো শিডিউল ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করে তা আবেদন ফরমের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা: সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আবেদন ফরম ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আবেদন ফরম ডাউনলোড করে যথাযথভাবে পূরণ করে ‘অধ্যাপক ডা. মো. মাহবুবুল হক, পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট’ বরাবর সরাসরি/ ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে। খামের ওপর আবেদন করা পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার পর প্রাপ্ত আবেদন এবং অসম্পূর্ণ বা মিথ্যা তথ্য-সংবলিত আবেদন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ জানুয়ারি, ২০২৬ বেলা ২টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
