পাওয়ার গ্রিডের ৮ পদের পরীক্ষা ১৭ অক্টোবর

পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসির ৮টি পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৭ অক্টোবর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (পিঅ্যান্ডএ) মোহাম্মদ আতাউল করিম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব বা অর্থ বা অডিট), জুনিয়র হিসাব সহকারী, জুনিয়র ব্যক্তিগত সচিব, জুনিয়র প্রশাসনিক সহকারী বা জুনিয়র প্রশাসনিক সহকারী কাম ভান্ডার সহকারী, জুনিয়র নিরাপত্তা পরিদর্শক, কেয়ারটেকার, স্টেশন অ্যাটেনড্যান্ট ও নিরাপত্তাপ্রহরী।

বিজ্ঞপ্তি বলা হয়, এসব পদের লিখিত পরীক্ষা আগামী ১৭ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত আফতাবনগরে অবস্থিত ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজে অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে গত ২৯ আগস্ট ও ১৩ সেপ্টেম্বর এসব পদের প্রাথমিক বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে প্রার্থীদের নিজ নিজ মোবাইলে এসএমএস পাঠানো হবে। লিখিত পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের ইতিপূর্বে প্রাথমিক বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষার সময় প্রদত্ত প্রবেশপত্র সঙ্গে নিয়ে নির্ধারিত পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। পরীক্ষার সময় সব পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই প্রবেশপত্র (রঙিন প্রিন্ট) সঙ্গে আনতে হবে ও পরীক্ষা চলাকালে উপস্থিত পরিদর্শককে তা দেখাতে হবে।

পরীক্ষাচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
