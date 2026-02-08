Ajker Patrika
সরকারি

বিডার বিভিন্ন পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
বিডার বিভিন্ন পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির ফাইন্যান্স, বাজেট অ্যান্ড অডিট বিভাগের পরিচালক (উপসচিব) ও সরাসরি নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত বাছাই কমিটির সদস্যসচিব মুহাম্মদ আবদুল হালিম টলস্টয় স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো সহকারী পরিচালক, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং ফোরম্যান (অটোমোবাইল)। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

এর আগে, গত ৩ জানুয়ারি বিডার সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রাথমিকভাবে ৩৯১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। এরপর একই পদে ২৬ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুকুরে লুকিয়ে রাখা ছিল বিপুল অস্ত্র-গুলি, পানি সেচে জাল ফেলে উদ্ধার

বিএনপির কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নাহিদের লিভ টু আপিল

১৩ অস্ত্রসহ সুব্রত বাইনের সহযোগী দীপু গ্রেপ্তার

যৌন হয়রানির অভিযোগে বেরোবির ২ শিক্ষককে বরখাস্ত

চীন-পাকিস্তানের অংশও ভারতের ভূখণ্ড! যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত মানচিত্র নিয়ে তোলপাড়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১৩ অস্ত্রসহ সুব্রত বাইনের সহযোগী দীপু গ্রেপ্তার

রাজধানীতে এক বাড়িতেই মিলল ১৩ আগ্নেয়াস্ত্র, আটক দীপুর পরিচয় কী

যৌন হয়রানির অভিযোগে বেরোবির ২ শিক্ষককে বরখাস্ত

যৌন হয়রানির অভিযোগে বেরোবির ২ শিক্ষককে বরখাস্ত

পুকুরে লুকিয়ে রাখা ছিল বিপুল অস্ত্র-গুলি, পানি সেচে জাল ফেলে উদ্ধার

পুকুরে লুকিয়ে রাখা ছিল বিপুল অস্ত্র-গুলি, পানি সেচে জাল ফেলে উদ্ধার

বিএনপির কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নাহিদের লিভ টু আপিল

বিএনপির কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নাহিদের লিভ টু আপিল

চীন-পাকিস্তানের অংশও ভারতের ভূখণ্ড! যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত মানচিত্র নিয়ে তোলপাড়

চীন-পাকিস্তানের অংশও ভারতের ভূখণ্ড! যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত মানচিত্র নিয়ে তোলপাড়

সম্পর্কিত

বিডার বিভিন্ন পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বিডার বিভিন্ন পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগ দেবে কর্ণফুলী গ্রুপ, আবেদন শুরু

এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগ দেবে কর্ণফুলী গ্রুপ, আবেদন শুরু

গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার সূচি

গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার সূচি

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬ পদে চাকরি

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬ পদে চাকরি