টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে চাকরি

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১টি শূন্য পদে ১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গত ১১ আগস্ট থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: সহকারী পরিচালক (উইন্ড অ্যান্ড আদার্স)।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: তড়িৎ, যান্ত্রিক বা কেমিক্যাল প্রকৌশল বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

বয়সসীমা: ৩২ বছর।

আবেদন ফি: ২২৩ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

