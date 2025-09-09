৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন

চাকরি ডেস্ক
৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সময়সূচি অনুযায়ী ৬৪ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা ১১ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে। বাকি প্রার্থীদের পরীক্ষা কখন অনুষ্ঠিত হবে, তা পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) গত রোববার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
আগের সময়সূচি অনুযায়ী, ১১ সেপ্টেম্বর ১৬২ জন এবং ১৪ সেপ্টেম্বর ২৭০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল।
২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর পিএসসি ৪৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। ২০২৩ সালের ৬ জুন প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়, যেখানে ১২ হাজার ৭৮৯ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন। এরপর লিখিত পরীক্ষায় ৬ হাজার ৫৫৮ জন উত্তীর্ণ হন।
৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সময়সূচি অনুযায়ী ৬৪ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা ১১ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে। বাকি প্রার্থীদের পরীক্ষা কখন অনুষ্ঠিত হবে, তা পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) গত রোববার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
আগের সময়সূচি অনুযায়ী, ১১ সেপ্টেম্বর ১৬২ জন এবং ১৪ সেপ্টেম্বর ২৭০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল।
২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর পিএসসি ৪৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। ২০২৩ সালের ৬ জুন প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়, যেখানে ১২ হাজার ৭৮৯ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন। এরপর লিখিত পরীক্ষায় ৬ হাজার ৫৫৮ জন উত্তীর্ণ হন।
অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট (আশা) এনজিওতে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। দেশের অন্যতম ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানটির একটি শূন্য পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১৯ মিনিট আগে
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সহকারী পরিচালক (৯ম গ্রেড) পদে অনলাইনে আবেদনকারী প্রার্থীদের বাছাই (এমসিকিউ টাইপ) পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।১ ঘণ্টা আগে
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী ১২ সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৫ হাজার ১২৮ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম সচিব হাছিনা আক্তার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ৬৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত আগস্টে এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ৬ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১৭ ঘণ্টা আগে