প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ১৬৪ জনের বড় নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক 
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ১৬৪ জনের বড় নিয়োগ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। প্রতিষ্ঠানটির অধীন দপ্তরগুলোতে ৫টি শূন্য পদে ১৬৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০ আগস্ট থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

পদের নাম: সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার

পদসংখ্যা: ২৪টি

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড- ১২)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) অথবা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে ডিপ্লোমাসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

পদের নাম: সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৬টি

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

পদের নাম: উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক

পদ সংখ্যা: ১১৫টি

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় শিক্ষায় স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১৪টি

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

পদের নাম: ভান্ডাররক্ষক

পদসংখ্যা: ৫টি

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বয়সসীমা: ১৮ থেকে ৩২ বছর (১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে)

আবেদন ফি: টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ ১ নম্বর পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ২ থেকে ৫ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা এবং সব পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির প্রার্থীদের ৫৬ টাকা এসএমএসের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

