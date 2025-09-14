কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ৫টি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৭৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম সচিব (প্রশাসন অধিশাখা-১) মো. সারওয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। ৫টি পদ হলো ক্যাটালগার, কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহায়ক।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইটে ও টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং এসএমএসের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে প্রার্থীদেরকে অবহিত করা হবে।
বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেডের তিনটি পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা শুরু হবে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (এইচআর ও অ্যাডমিন) মো. ওয়াহিদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৩৫ মিনিট আগে
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৯ ধরনের শূন্য পদে মোট ১১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির চার ধরনের শূন্য পদে চারজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরে শূন্য পদে বিশাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৩১ আগস্ট তারিখে প্রকাশিত এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৯ম থেকে ১২ তম গ্রেডের মোট ২ হাজার ৮২৫টি পদে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইনে...৩ ঘণ্টা আগে