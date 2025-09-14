Ajker Patrika
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ফল প্রকাশ

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ৫টি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৭৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম সচিব (প্রশাসন অধিশাখা-১) মো. সারওয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। ৫টি পদ হলো ক্যাটালগার, কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহায়ক।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইটে ও টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং এসএমএসের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে প্রার্থীদেরকে অবহিত করা হবে।

