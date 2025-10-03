Ajker Patrika
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১২ অক্টোবর এ পরীক্ষা শুরু হবে। লিখিত পরীক্ষায় ২৪০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) মো. রুহুল আমিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মৌখিক পরীক্ষা আগামী ১২-১৯ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মৌখিক পরীক্ষা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য অনুবিভাগের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

মৌখিক পরীক্ষার সময় লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র (রঙিন প্রিন্ট কপি), অনলাইন আবেদনপত্র (রঙিন), দাখিল করা সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি রঙিন ছবি, কোটা-সংক্রান্ত প্রমাণক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও অন্যান্য কাগজপত্রের মূল কপি এবং ১ সেট ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে। বর্ণিত কাগজপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

বিষয়:

পরীক্ষাসরকারি চাকরিঅর্থ মন্ত্রণালয়চাকরি
