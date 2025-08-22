জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৪ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৪ পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৪ আগস্ট এ পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ৬০ প্রার্থী অংশ নেবেন। বুধবার (২০ আগস্ট) মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব শরিফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: হিসাবরক্ষক, ক্যাশিয়ার, কম্পিউটার অপারেটর এবং ডেটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রথম তিনটি পদের পরীক্ষা ২৪ আগস্ট বেলা ১১টায় মন্ত্রণালয়ের নতুব ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। শেষ পদের পরীক্ষা ২৫ আগস্ট একই স্থানে বেলা ২টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে। মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রসহ পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে বাংলাদেশ সচিবালয়ের ২নং গেটে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, মৌখিক পরীক্ষার সময় সব শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি, নাগরিকত্ব সনদ, নিজ জেলার প্রমাণক হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের সনদের মূল কপি, কোটার প্রার্থীকে তাঁর কোটার পক্ষে দালিলিক প্রমাণাদি প্রদর্শন করতে হবে।
একই সঙ্গে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক এসব সনদের এক সেট সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে। নিয়োগের চূড়ান্ত ফল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
