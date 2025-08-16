গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে এসএসসির সনদে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ৩ ধরনের শূন্য পদে মোট ১৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৩ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ২০ আগস্ট থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে।
পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপিতে সর্বনিম্ন গতি বাংলায় ৪৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৭০ শব্দ এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দ (প্রতি মিনিটে) থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি বাংলায় ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দ (প্রতি মিনিটে) থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনপদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৯ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত সোমবার (১১ আগস্ট) প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) মো. রুহুল আমিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৩৯ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির ডাটা অ্যানালিটিক্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) একটি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পদটি হলো: সাঁটলিপিকার (ব্যক্তিগত সহকারী)। একই সঙ্গে এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক, টাইপিং এবং শর্টহ্যান্ড পরীক্ষার সময়সূচিও প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২০ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।১ ঘণ্টা আগে
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে ‘ড্রাফটসম্যান’ (১০ম গ্রেড) পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে