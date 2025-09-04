Ajker Patrika
সমবায় অধিদপ্তরের মৌখিক পরীক্ষা ১১ সেপ্টেম্বর

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন সমবায় অধিদপ্তরের ‘ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটর কাম প্রটোকল অফিসার (একাডেমি)’ পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, ১১ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৬ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।

সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মৌখিক পরীক্ষা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত পিএসসির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সকাল ১০টায় এ পরীক্ষা শুরু হবে।

এর আগে, গত ১৯ মার্চ পদটির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এসব প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীদের বেশকিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো: অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের সময় ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা প্রবেশপত্রই মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে। মৌখিক পরীক্ষার জন্য আলাদাভাবে কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না।

প্রবেশপত্র হারিয়ে গেলে/নষ্ট হলে কমিশনের ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে। প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। মৌখিক পরীক্ষার দিন কমিশন চত্বরে (ক্যানটিনসহ) মোবাইল ফোন ও কোনো প্রকার যোগাযোগ যন্ত্রসহ প্রবেশ ও ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং কর্ম কমিশনের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর সঙ্গে আলোচনা বা আলাপচারিতায় মিলিত হওয়া নিষিদ্ধ।

