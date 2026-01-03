নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেট

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটে (বিএএসএম) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১ ক্যাটাগরির পদে মোট ১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: মহাপরিচালক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: আর্থিক খাত, করপোরেট, প্রশাসন, গবেষণা অথবা শিক্ষাসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ১৫ বছর সুনামের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা।
দক্ষতা: প্রশাসনিক অথবা ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ পদে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ দক্ষ নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন হতে হবে।
কাজের ধরন: কৌশলগত নেতৃত্ব: পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের লক্ষ্যের সঙ্গে সমন্বয় সাধনপূর্বক একাডেমির কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে নেতৃত্ব প্রদান।
সক্ষমতা বৃদ্ধি: পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণ এবং গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান।
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা: প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পিত লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।
অংশীজন সংযোগ: প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে বোর্ড অব গভর্নরস, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, সরকার, আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব অংশীজনের সঙ্গে কার্যকরী সম্পর্ক বজায় রাখা।
শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন: পুঁজিবাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সক্রিয় সহায়তা প্রদান।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৬২ বছর
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
বেতন: ১,৭৫,০০০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা: একাডেমির বেতন নীতিমালা অনুযায়ী সার্বক্ষণিক গাড়ির সুবিধা (জ্বালানি ও গাড়িচালকসহ) অথবা প্রাপ্যতা অনুযায়ী মাসিক গাড়ি মেইনটেন্যান্স ভাতা দেওয়া হবে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সনদের সত্যায়িত কপিসহ আবেদনপত্র ‘মহাপরিচালক, বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস, জীবন বীমা টাওয়ার (১৫ তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০’ বরাবর পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ জানুয়ারি, ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
