ট্যুরিস্ট পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে নিয়োগের আবেদন শেষ ২৫ অক্টোবর
ট্যুরিস্ট পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স তাদের শূন্য পদগুলোতে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।
প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ে ১৩তম ও ১৬তম গ্রেডের তিনটি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ২৫ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদনের সুযোগ পাবেন।
বিজ্ঞপ্তির নিয়ম অনুযায়ী, ১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে আবেদনকারীর বয়সসীমা সর্বনিম্ন ১৮ থেকে সর্বোচ্চ ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। সব পদের জন্য আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ট্যুরিস্ট পুলিশের নির্ধারিত অফিশিয়াল আবেদন লিংকে প্রবেশ করে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের যোগ্যতা, পদের বিবরণ ও বিস্তারিত নিয়মাবলি জানতে ট্যুরিস্ট পুলিশের মূল ওয়েবসাইটে চোখ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।