কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের ফল প্রকাশ

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের (সিলেট/ময়মনসিংহ/ফরিদপুর/বরিশাল) রাজস্ব খাতভুক্ত ৯ ধরনের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার (লিখিত ও মৌখিক) ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৬ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) প্রকৌশলী মো. জয়নাল আবেদীন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো: হিসাবরক্ষক, স্টোরকিপার, ক্যাশিয়ার, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়ার্কশপ অ্যাটেনডেন্ট, ওয়ার্কশপ অ্যাসিসট্যান্ট (প্রকৌশল), ল্যাব অ্যাসিসট্যান্ট (পদার্থ ও রসায়ন), মেসেঞ্জার পিয়ন এবং অফিস সহায়ক।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিদ্যমান সব বিধিবিধান অনুসরণ এবং আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে চূড়ান্তভাবে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের অনুকূলে নিয়োগপত্র জারি করা হবে এবং তাদের স্থায়ী ঠিকানায় নিয়োগপত্র ডাকযোগে প্রেরণ করা হবে।

নিয়োগপত্র জারি এবং যোগদানসংক্রান্ত নোটিশ পরবর্তীকালে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং আবেদনকারী প্রদত্ত মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো উল্লেখযোগ্য ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

