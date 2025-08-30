কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের (সিলেট/ময়মনসিংহ/ফরিদপুর/বরিশাল) রাজস্ব খাতভুক্ত ৯ ধরনের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার (লিখিত ও মৌখিক) ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৬ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) প্রকৌশলী মো. জয়নাল আবেদীন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো: হিসাবরক্ষক, স্টোরকিপার, ক্যাশিয়ার, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়ার্কশপ অ্যাটেনডেন্ট, ওয়ার্কশপ অ্যাসিসট্যান্ট (প্রকৌশল), ল্যাব অ্যাসিসট্যান্ট (পদার্থ ও রসায়ন), মেসেঞ্জার পিয়ন এবং অফিস সহায়ক।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিদ্যমান সব বিধিবিধান অনুসরণ এবং আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে চূড়ান্তভাবে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের অনুকূলে নিয়োগপত্র জারি করা হবে এবং তাদের স্থায়ী ঠিকানায় নিয়োগপত্র ডাকযোগে প্রেরণ করা হবে।
নিয়োগপত্র জারি এবং যোগদানসংক্রান্ত নোটিশ পরবর্তীকালে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং আবেদনকারী প্রদত্ত মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো উল্লেখযোগ্য ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। সংস্থাটিতে ‘জেন্ডার, ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ স্পেশালিস্ট’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ জুলাই এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৩১ মিনিট আগে
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিপিএটিসি) নবম গ্রেডের তিনটি ক্যাটাগরির চারটি পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোট ২২ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।৩৩ মিনিট আগে
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৬ গ্রেডভুক্ত অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ১ সেপ্টেম্বর শুরু হবে। এতে মোট ৯৮৭ প্রার্থী অংশ নেবেন। অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) ডা. মো. তারেক হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৩৭ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে পড়াশোনা করেছেন আশরিফা আকন্দ ঐশী। তিনি ১৭তম বিজেএস পরীক্ষায় ২৩তম হয়ে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর সফলতার পেছনের গল্প ও অভিজ্ঞতার কথা শুনেছেন শাহ বিলিয়া জুলফিকার।২ ঘণ্টা আগে