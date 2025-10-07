Ajker Patrika
ফায়ার সার্ভিসের তিন পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের তিনটি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৯০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মো. ওহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

তিনটি পদ হলো: ওয়্যারলেস মেকানিক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহায়ক। তিনটি পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার স্থান, সময় ও তারিখ যথাসময়ে দৈনিক পত্রিকায়, অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ও টেলিটক থেকে এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

