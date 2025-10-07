ফায়ার সার্ভিসের তিন পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের তিনটি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৯০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মো. ওহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
তিনটি পদ হলো: ওয়্যারলেস মেকানিক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহায়ক। তিনটি পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার স্থান, সময় ও তারিখ যথাসময়ে দৈনিক পত্রিকায়, অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ও টেলিটক থেকে এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের তিনটি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৯০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মো. ওহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
তিনটি পদ হলো: ওয়্যারলেস মেকানিক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহায়ক। তিনটি পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার স্থান, সময় ও তারিখ যথাসময়ে দৈনিক পত্রিকায়, অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ও টেলিটক থেকে এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ধরনের শূন্য পদে মোট ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৬ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
আরএফএল গ্রুপ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট-সোলার প্রজেক্ট বিভাগ ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার পদে কর্মী নিয়োগে দেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অনলাইনে কেনাবেচার মাধ্যম বিক্রয় ডটকম। প্রতিষ্ঠানটির ‘সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী পুরুষ প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।২১ ঘণ্টা আগে
৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫ এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। গতকাল রোববার থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।২১ ঘণ্টা আগে