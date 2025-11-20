Ajker Patrika
সরকারি

ভূমি আপিল বোর্ডের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
ভূমি আপিল বোর্ডের রাজস্ব খাতভুক্ত বিভিন্ন পদের ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৮ ও ২৯ নভেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বোর্ডের সদস্য মো. সাবিরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, ক্যাশিয়ার, ড্রাইভার (গাড়িচালক), ডেসপাচ রাইডার, অফিস সহায়ক।

এর আগে, ১৪ নভেম্বর এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রকাশিত ফলের যেকোনো পর্যায়ে কোনো প্রকার ভুলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে, তা সংশোধন করার বা প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ফল বাতিল/সংশোধন করার এখতিয়ার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। কোনো প্রার্থী কর্তৃক ভুল বা অসত্য তথ্য প্রদান করলে কিংবা কোনো তথ্য গোপন করেছেন মর্মে প্রতীয়মান বা প্রমাণিত হলে কর্তৃপক্ষ তাঁর ঘোষিত ফল বাতিল করতে পারবে।

ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ও স্থান যথাসময়ে ভূমি আপিল বোর্ডের ওয়েবসাইট, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইট এবং এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

