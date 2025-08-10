Ajker Patrika
ফায়ার সার্ভিসের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষার সূচি

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে আবেদনকারীদের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৭ আগস্ট এ পরীক্ষা শুরু হবে।

অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মো. ওহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো মাস্টার ড্রাইভার (মেরিন), ইঞ্জিন ড্রাইভার (মেরিন), স্পিডবোট ড্রাইভার, ডুবুরি, ড্রাইভার, ফায়ারফাইটার, নার্সিং অ্যাটেনডেন্ট।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব পদের মধ্যে ফায়ারফাইটার (পুরুষ) পদের পরীক্ষা ১৭ আগস্ট সকাল ৮টা, ফায়ারফাইটার (মহিলা) ও নার্সিং অ্যাটেনডেন্ট পদের পরীক্ষা ২৪ আগস্ট ৮টা, ড্রাইভার পদের ২৫ আগস্ট এবং মাস্টার ড্রাইভার (মেরিন), ইঞ্জিন ড্রাইভার (মেরিন) স্পিডবোট ড্রাইভার ও ডুবুরি পদের পরীক্ষা আগামী ২৮ আগস্ট সকাল ৮টা (বিভাগ অনুযায়ী পৃথক পৃথক দিন) থেকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিসের নীলা ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের নির্ধারিত মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।

এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য টেলিটক থেকে এসএমএসের মাধ্যমে এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে জানিয়ে দেওয়া হবে।

