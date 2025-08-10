ফায়ার সার্ভিসের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে আবেদনকারীদের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৭ আগস্ট এ পরীক্ষা শুরু হবে।
অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মো. ওহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো মাস্টার ড্রাইভার (মেরিন), ইঞ্জিন ড্রাইভার (মেরিন), স্পিডবোট ড্রাইভার, ডুবুরি, ড্রাইভার, ফায়ারফাইটার, নার্সিং অ্যাটেনডেন্ট।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব পদের মধ্যে ফায়ারফাইটার (পুরুষ) পদের পরীক্ষা ১৭ আগস্ট সকাল ৮টা, ফায়ারফাইটার (মহিলা) ও নার্সিং অ্যাটেনডেন্ট পদের পরীক্ষা ২৪ আগস্ট ৮টা, ড্রাইভার পদের ২৫ আগস্ট এবং মাস্টার ড্রাইভার (মেরিন), ইঞ্জিন ড্রাইভার (মেরিন) স্পিডবোট ড্রাইভার ও ডুবুরি পদের পরীক্ষা আগামী ২৮ আগস্ট সকাল ৮টা (বিভাগ অনুযায়ী পৃথক পৃথক দিন) থেকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিসের নীলা ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের নির্ধারিত মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।
এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য টেলিটক থেকে এসএমএসের মাধ্যমে এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে জানিয়ে দেওয়া হবে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে আবেদনকারীদের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৭ আগস্ট এ পরীক্ষা শুরু হবে।
অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মো. ওহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো মাস্টার ড্রাইভার (মেরিন), ইঞ্জিন ড্রাইভার (মেরিন), স্পিডবোট ড্রাইভার, ডুবুরি, ড্রাইভার, ফায়ারফাইটার, নার্সিং অ্যাটেনডেন্ট।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব পদের মধ্যে ফায়ারফাইটার (পুরুষ) পদের পরীক্ষা ১৭ আগস্ট সকাল ৮টা, ফায়ারফাইটার (মহিলা) ও নার্সিং অ্যাটেনডেন্ট পদের পরীক্ষা ২৪ আগস্ট ৮টা, ড্রাইভার পদের ২৫ আগস্ট এবং মাস্টার ড্রাইভার (মেরিন), ইঞ্জিন ড্রাইভার (মেরিন) স্পিডবোট ড্রাইভার ও ডুবুরি পদের পরীক্ষা আগামী ২৮ আগস্ট সকাল ৮টা (বিভাগ অনুযায়ী পৃথক পৃথক দিন) থেকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিসের নীলা ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের নির্ধারিত মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।
এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য টেলিটক থেকে এসএমএসের মাধ্যমে এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে জানিয়ে দেওয়া হবে।
ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ‘কাস্টমার সার্ভিস অফিসার (টেলার)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।৩২ মিনিট আগে
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের কমার্শিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১০৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) বোসরা ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৩৭ মিনিট আগে
ক্যারিয়ার নিয়ে সবারই কিছু না কিছু পরামর্শ থাকে। বন্ধু, আত্মীয়, সহকর্মী কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া—সব জায়গাতেই ভেসে আসে ‘সাফল্যের গোপন মন্ত্র’। কিন্তু সব পরামর্শই কার্যকর বা বাস্তবসম্মত নয়। বরং কিছু জনপ্রিয় উপদেশ অন্ধভাবে মেনে চললে তা উল্টো আপনার পেশাগত অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া..৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ( আনসার-ভিডিপি ) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে । প্রতিষ্ঠানটিতে 'সিপাহি' পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে । ৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।২০ ঘণ্টা আগে