ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে চাকরি

ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৪তম থেকে ২০তম গ্রেডের ৭ ক্যাটাগরিতে মোট ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন করা যাবে ২৭ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। পাশাপাশি ওয়ার্ড প্রসেসিং, স্প্রেডশিট, প্রেজেন্টেশন ও বেসিক কম্পিউটার ট্রাবলশুটিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের ডিগ্রি। পাশাপাশি ওয়ার্ড প্রসেসিং, স্প্রেডশিট, প্রেজেন্টেশন ও বেসিক কম্পিউটার ট্রাবলশুটিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান। ওয়ার্ড প্রসেসিং, স্প্রেডশিট, প্রেজেন্টেশন ও বেসিক কম্পিউটার ট্রাবলশুটিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের ডিগ্রি পাস।
বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের ডিগ্রি পাস।
বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমানের ডিগ্রি পাস।
বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা: ১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে বয়স ১৮–৩২ হতে হবে।
আবেদন ফি: ১–৪ নম্বর পদের আবেদন ফি ১১২ টাকা। ৫–৭ নম্বর পদের আবেদন ফি ৫৬ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৪টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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