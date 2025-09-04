Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

কর্মী নেবে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ধরনের শূন্য পদে মোট ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩১ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক)।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক (এইচ.এস.সি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,৯০০–১১,৮২০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসযোগে অথবা সরাসরি ‘‘প্রকল্প পরিচাসক, বিপিএটিসি’র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), সাভার, ঢাকা-১৩৪০” এই ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

সরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কর্মী নেবে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকরি দেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস

কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকরি দেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৪৪ পদে বড় নিয়োগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৪৪ পদে বড় নিয়োগ

সমবায় অধিদপ্তরের মৌখিক পরীক্ষা ১১ সেপ্টেম্বর

সমবায় অধিদপ্তরের মৌখিক পরীক্ষা ১১ সেপ্টেম্বর