মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ১১৭ জনের চাকরি

চাকরি ডেস্ক
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে । অধিদপ্তরের ২ ধরনের শূন্য পদে মোট ১১৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে । গত ৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় । ১০ আগস্ট থেকে আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন ।
পদের নাম ও সংখ্যা : সিপাই , ১০৫ টি ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত বোর্ড থেকে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ।
বেতন : ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা ।
পদের নাম ও সংখ্যা : ওয়্যারলেস অপারেটর , ১২ টি ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত বোর্ড থেকে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ।
বেতন : ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা ।
বয়সসীমা: ৩১ আগস্টের মধ্যে সিপাই পদের ক্ষেত্রে ১৮-২০ বছর এবং ওয়্যারলেস অপারেটর পদের ক্ষেত্রে ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে । বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয় । আবেদন পদ্ধতি আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন ।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট , ২০২৫ ।
