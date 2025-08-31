Ajker Patrika
নির্বাচন কমিশনের ১৫ পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ১৫ ধরনের পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ সেপ্টেম্বর এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কমিশনের উপসচিব (জনবল-১) খোরশেদ আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো: কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটলিপিকার-কাম কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম কম্পিউটার অপারেটর, ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর (পুরুষ ও মহিলা), উচ্চমান সহকারী, স্টোরকিপার, হিসাব সহকারী, চিকিৎসা সহকারী, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, গাড়িচালক (হালকা), ডেসপাস রাইডার, অফিস সহায়ক, নিরাপত্তা প্রহরী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, রেস্টহাউস কেয়ারটেকার।

এসব পদে ৮ এবং ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষা সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের তালিকা, পরীক্ষাসংক্রান্ত তথ্য ও ফলাফল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র পরীক্ষার দিন এবং লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার সময় অবশ্যই প্রবেশপত্র সঙ্গে আনতে হবে। ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য আলাদাভাবে কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না। কারণ যাই হোক না কেন প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না। প্রবেশপত্রে বর্ণিত ‘পরীক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশাবলি’ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

