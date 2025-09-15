Ajker Patrika
নাটোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ০৬
নাটোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কার্যালয়টির ৩ ধরনের শূন্য পদে মোট ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদ সংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
