নাটোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
নাটোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কার্যালয়টির ৩ ধরনের শূন্য পদে মোট ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদ সংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
নাটোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কার্যালয়টির ৩ ধরনের শূন্য পদে মোট ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদ সংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে উত্তরা ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটিতে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর থেকে আবেদন প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেডে (বিটিসিএস) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিটিসিএলে সহকারী ব্যবস্থাপকের শূন্য পদে মোট ৯২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।২ ঘণ্টা আগে
বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কেবল একজনের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে এগোতে পারে না। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি কিংবা উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে দলগত চেষ্টা ছাড়া সাফল্য সম্ভব নয়।৪ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার’ পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থী গাজীপুরে নিয়োগ পাবেন।১৭ ঘণ্টা আগে