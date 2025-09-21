খাদ্য অধিদপ্তরের এমসিকিউ পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক
খাদ্য অধিদপ্তরে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকের পদের বাছাই পরীক্ষার (এমসিকিউ) সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী ৩য় পর্যায়ে এ পরীক্ষা ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ২০২৩ সালের ৩১ আগস্টের এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৫ সালের ৯ মার্চ নতুন স্মারকে পুনরায় প্রকাশিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ৩য় পর্যায়ে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) পদে নিয়োগের বাছাই পরীক্ষা (এমসিকিউ পদ্ধতি) আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ৮টি বিভাগীয় জেলা শহরে অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনলাইন থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে হবে।
আবেদনকারী প্রার্থীরা ২০ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।
প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে কোনো সমস্যা হলে হটলাইন ০১৭১০৮৮২৯৫৬ (অফিস চলাকালীন)-এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য পদের পরীক্ষা পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী পরীক্ষার সময়সূচি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।
