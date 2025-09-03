লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (বিপিএটিসি) বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে চারজন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিপিএটিসির পরিচালক (প্রশাসন) মোহা. রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
নবম গ্রেডের পদগুলো হলো: সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), গবেষণা অফিসার ও মূল্যায়ন অফিসার। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের অনুকূলে পরবর্তী সময়ে নিয়োগপত্র ইস্যু করা হবে।
এর আগে, চলতি বছরের ১৯ জুন এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (বিপিএটিসি) বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে চারজন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিপিএটিসির পরিচালক (প্রশাসন) মোহা. রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
নবম গ্রেডের পদগুলো হলো: সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), গবেষণা অফিসার ও মূল্যায়ন অফিসার। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের অনুকূলে পরবর্তী সময়ে নিয়োগপত্র ইস্যু করা হবে।
এর আগে, চলতি বছরের ১৯ জুন এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি ব্যাংকটি চিফ রিস্ক অফিসার (সিআরও) পদে একাধিক কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৭ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটিতে অপারেশনস ডিভিশন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৮ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৬ ধরনের শূন্য পদে মোট ১৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।১০ ঘণ্টা আগে
দেশের জনপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল ঢাকা মেইল ডটকমে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গণমাধ্যমটির ডিজিটাল বিভাগের বিভিন্ন পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত ই–মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।১ দিন আগে