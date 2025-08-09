Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে ৭২ জনের চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে ৭২ জনের চাকরি

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৪ ধরনের পদে ৭২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ জুলাই এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৭ আগস্ট থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক (গ্রেড-৯), ১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।

পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক, তথ্য ও জনসংযোগ (গ্রেড-৯), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।

পদের নাম ও সংখ্যা: আরবি অনুবাদক (গ্রেড-৯), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: আরবি বা ইসলামি শিক্ষা বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী পরিচালক (গ্রেড-১০), ২০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাবরক্ষক (গ্রেড-১১), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোরকিপার (গ্রেড-১৩), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

পদের নাম ও সংখ্যা: ক্যাশিয়ার (গ্রেড-১৩), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

পদের নাম ও সংখ্যা: কেয়ারটেকার (গ্রেড-১৬), ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

পদের নাম ও সংখ্যা: রিসিপশনিস্ট (গ্রেড-১৬), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

পদের নাম ও সংখ্যা: ইলেকট্রিশিয়ান (গ্রেড-১৬), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস বা ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ট্রেডে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল)।

পদের নাম ও সংখ্যা: ডেসপাচ রাইডার (গ্রেড-১৬), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

পদের নাম ও সংখ্যা: জেনারেটর ও পাম্পচালক (গ্রেড-১৬), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অটোমোবাইল বা ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস বা ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ট্রেডে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল)।

পদের নাম ও সংখ্যা: প্লাম্বার (গ্রেড-১৬), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্লাম্বিং বা পাইপ ফিটিং ট্রেডে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল)।

পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০), ৩০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক

স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়

আগামী ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ‘দমন-পীড়নে’ ২০২ শিক্ষকের উদ্বেগ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রক্রয় চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

সম্পর্কিত

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে ৯৩ জনের চাকরি

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে ৯৩ জনের চাকরি

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে ৭২ জনের চাকরি

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে ৭২ জনের চাকরি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি

৩৪ কর্মী নেবে হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট

৩৪ কর্মী নেবে হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট