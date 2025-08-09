ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে ৭২ জনের চাকরি

চাকরি ডেস্ক
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৪ ধরনের পদে ৭২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ জুলাই এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৭ আগস্ট থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক (গ্রেড-৯), ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক, তথ্য ও জনসংযোগ (গ্রেড-৯), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
পদের নাম ও সংখ্যা: আরবি অনুবাদক (গ্রেড-৯), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: আরবি বা ইসলামি শিক্ষা বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী পরিচালক (গ্রেড-১০), ২০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাবরক্ষক (গ্রেড-১১), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোরকিপার (গ্রেড-১৩), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
পদের নাম ও সংখ্যা: ক্যাশিয়ার (গ্রেড-১৩), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
পদের নাম ও সংখ্যা: কেয়ারটেকার (গ্রেড-১৬), ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
পদের নাম ও সংখ্যা: রিসিপশনিস্ট (গ্রেড-১৬), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
পদের নাম ও সংখ্যা: ইলেকট্রিশিয়ান (গ্রেড-১৬), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস বা ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ট্রেডে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল)।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডেসপাচ রাইডার (গ্রেড-১৬), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
পদের নাম ও সংখ্যা: জেনারেটর ও পাম্পচালক (গ্রেড-১৬), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অটোমোবাইল বা ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস বা ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ট্রেডে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল)।
পদের নাম ও সংখ্যা: প্লাম্বার (গ্রেড-১৬), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্লাম্বিং বা পাইপ ফিটিং ট্রেডে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল)।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০), ৩০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক
স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়
আগামী ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
